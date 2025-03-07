عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

حصد عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، أولى جوائزه الفردية مع الفريق الذي أنضم له في يناير الماضي.

وأعلن مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، عن فوز هدف مرموش أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف لشهر فبراير في الفريق.

وكان مرموش قد افتتح سجل أهدافه مع مانشستر سيتي بإحراز 3 أهداف "هاتريك" في الفوز على نيوكاسل 4-0 في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، يوم 15 فبراير الماضي.



الهدف المتوج بالجائزة هو أول هدف سجله مرموش في المباراة ومع مانشستر سيتي بوجه عام، والذي جاء في الدقيقة 19 من المباراة، بعد تمريرة من حارس المرمى إيدرسون.

جدير بالذكر أن مرموش (26 عاما) شارك حتى الآن في 8 مباريات مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف.

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