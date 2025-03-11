برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة الله ورسوله (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم المرسلين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

كيف يدلل العبد على صدق محبته لربه

في هذه الحلقة يتحدث فضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، عن الآية الكريمة: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم".

الأصل في العلاقة بين العبد وربه هو الحب.. ومحبة الله ليس فيها علة، لا فيما خلق ولا فيما أوجد، ولا فيما قدر، ولا فيما أوجب، سبحانه وتعالى، لأنه، تبارك في علاه، قائم بذاته، غني بذاته، مستغنٍ بذاته، عمن سواه.. ليس لله علةٌ وإنما المراد الإلهي من خلق الخلق، ووجود هذه الكائنات هو الحب.. يعني الأصل في العلاقة بين العبد وربه تعالى الحب الخالص المتجرد من العلل ومن الأغراض.

هذا هو الأصل في العلاقة بين العبد وربه، سبحانه وتعالى.



كيف يدلل العبد على صدقه في محبته لربه.. فاتباع الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وطاعته يجلي المحب الصادق من خلالها محبة الله، عز وجل، أي محبته لله، سبحانه وتعالى.

انظروا معي إلى ثمرة محبة العبد والفضل والعطاء.. أي عندما يجلي العبد ويظهر صدقه في محبته لربه باتباعه للهادي البشير والسراج المنير، صلى الله عليه وسلم.. انظروا إلى هذا العطاء، وإلى هذا الفضل من الله، عز وجل.

يقول سبحانه وتعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله".. هنا يرتقي العبد من درجة المحب إلى درجة المحبوب، ومن درجة الطالب لله إلى درجة المطلوب من الله، ومن درجة المريد الذي يريد الله إلى درجة المراد من الله، أي الذي يريده الله، والمطلوب من الله، عز وجل.



عندما يمنُّ على العبد ويقيمه في مقام أهل المحبوبية، فشتان الفارق ما بين المحب والمحبوب، وما بين الطالب، والمطلوب، وما بين المريد والمراد.. ما هي المعطيات في هذه الحالة؟

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