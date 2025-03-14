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ثقافة وفنون

خالد صلاح: حروب الصحابة تؤكد أن مشروع الدولة الدينية وهمٌ صاغته الأهواء

خالد صلاح، فيتو
خالد صلاح، فيتو

تحدث الكاتب الصحفي خالد صلاح مؤلف مسلسل "معاوية" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن الحروب التي اندلعت بين الصحابة في فترات الفتنة. 

خالد صلاح 

وكتب خالد صلاح قائلا: “قراءة التاريخ السياسي الإسلامي، والغوص في حروب الصحابة وصراعاتهم الدامية، يكشف بجلاء أن مشروع الدولة الدينية لم يكن إلا وهْمًا صاغته الأهواء، لا حقيقة رسّختها الوقائع، فلم يكن ثمّة نموذج مقدّس للحكم، بل سلطانٌ يُنتزع بالسيف، وحكمٌ يُدار بفقه المصلحة، لا بمقتضى نصٍ قاطع”. 

وتابع: “كل خليفة حكم بما شاء، وعلى ما اقتضته ظروفه، متكئًا حينًا على الدين، ومتنكرًا له حين تضيق به السبل، وهكذا، كان التاريخ شاهدًا على أن السلطة في الإسلام لم تكن وحيًا من الله، أو واجبًا دينيًّا تفرضه العقيدة، بل كانت دولة سياسة من صنع البشر، تدور مع المصالح حيث دارت، وتسقط حين يعصف بها السيف، لا حين يخالفها النص المقدس”.

مسلسل معاوية الحلقة 13 

وكانت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قد تضمنت تطورات عديدة، حيث تبدأ بتجهيز علي بن أبي طالب رضي الله عنه جيشا للتوجه للشام لمواجهة معاوية والذي رفض بيعته قبل أن يقتص من قتلة الخليفة عثمان بن عفان. 

غير أن مفاجأة لم تكن في الحسبان تغير الأحداث ووجهة جيش علي، حيث يجتمع الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين، رفقة جيش كبير في البصرة للأخذ بالثأر من قتلة عثمان، والذي كان بعضهم يتواجد في جيش علي بن أبي طالب. 

ليغير علي بن أبي طالب وجهة جيشه من الشام إلى البصرة، ويتمركز في الكوفة، وهناك تجرى محاولات للصلح بين الطرفين إلا أنها تفشل، وتدور معركة الجمل، والتي تشهد مقتل العديد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الزبير وطلحة، وينهزم جيشهما، وتصل هذه الأنباء إلى معاوية في الشام والذي كان وقتها يرفض القتال رفقة جيش الزبير وطلحة خشية على دماء المسلمين. 

وبعدما هزم جيش علي جيش الزبير وطلحة وعائشة، يبدأ الاستعداد للذهاب للشام لمواجهة معاوية الذي رفض بيعه علي إلا بعد القصاص من قتلة عثمان، وفي هذه اللحظة يتأكد معاوية أنه لا مفر من المواجهة ويبدأ في الإعداد للخروج لمواجهة جيش علي خارج الشام. 

وفي نهاية الحلقة، يصل الطرفان إلى منطقة صفين قرب نهر الفرات، وتصبح الحرب مؤكدة، وتنتهي الحلقة على ذلك. 

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مسلسل معاوية الحلقة 13 خالد صلاح معاوية مسلسل معاوية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

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