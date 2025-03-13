الجمعة 14 مارس 2025
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مسلسل معاوية الحلقة 13.. هزيمة جيش الزبير وطلحة والسيدة عائشة بمعركة الجمل.. وصدام وشيك بين معاوية وعلي في "صفين"

مسلسل معاوية، فيتو
مسلسل معاوية، فيتو

مسلسل معاوية الحلقة 13، تضمنت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، تطورات عديدة، حيث تبدأ بتجهيز علي بن أبي طالب رضي الله عنه جيشا للتوجه للشام لمواجهة معاوية والذي رفض بيعته قبل أن يقتص من قتلة الخليفة عثمان بن عفان. 

جيش الزبير وطلحة والسيدة عائشة يغير الأحداث 

غير أن مفاجأة لم تكن في الحسبان تغير الأحداث ووجهة جيش علي، حيث يجتمع الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين، رفقة جيش كبير في البصرة للأخذ بالثأر من قتلة عثمان، والذي كان بعضهم يتواجد في جيش علي بن أبي طالب. 

معركة الجمل 

ليغير علي بن أبي طالب وجهة جيشه من الشام إلى البصرة، ويتمركز في الكوفة، وهناك تجرى محاولات للصلح بين الطرفين إلا أنها تفشل، وتدور معركة الجمل، والتي تشهد مقتل العديد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الزبير وطلحة، وينهزم جيشهما، وتصل هذه الأنباء إلى معاوية في الشام والذي كان وقتها يرفض القتال رفقة جيش الزبير وطلحة خشية على دماء المسلمين. 

صدام وشيك 

وبعدما هزم جيش علي جيش الزبير وطلحة وعائشة، يبدأ الاستعداد للذهاب للشام لمواجهة معاوية الذي رفض بيعه علي إلا بعد القصاص من قتلة عثمان، وفي هذه اللحظة يتأكد معاوية أنه لا مفر من المواجهة ويبدأ في الإعداد للخروج لمواجهة جيش علي خارج الشام. 

معركة صفين 

وفي نهاية الحلقة، يصل الطرفين إلى منطقة صفين قرب نهر الفرات، وتصبح الحرب مؤكدة، وتنتهي الحلقة على ذلك. 

أبطال مسلسل معاوية 

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم. 

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