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خارج الحدود

استطلاع: 53% من أنصار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يدعمون عودة الحرب في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشف استطلاع رأي لصحيفة معاريف الإسرائيلية، إن 53% من أنصار الائتلاف الحكومي يدعمون بقوة فكرة العودة للحرب بغزة، في حين كشف أن 83 % من أنصار المعارضة مع عودة المختطفين دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب من غزة.

 

القناة 12 الإسرائيلية تنفي إقالة مبعوث ترامب لشؤون الأسرى

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمريكي رفيع قوله: إنه لم يتم إيقاف مبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص لشئون الأسرى آدم بولر من متابعة ملف المحتجزين الإسرائيليين.

 

تطورات مفاوضات حماس وإسرائيل 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إدارة ترامب أبلغت المسؤولين الإسرائيليين أن بولر لن يتولى التعامل مع أسرى حماس في المستقبل، في حين طالب عدد من المشرعين الجمهوريين بإقالة بولر من الإدارة بشكل كامل.

ونفت القناة 12 ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمريكيين: إنه "تم إعفاء مبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص لشئون الرهائن آدم بولر من متابعة ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة".

 

إعفاء بولر من متابعة ملف الأسرى الإسرائيليين 

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ذكرت في تقرير لها، أن إدارة ترامب أبلغت المسئولين الإسرائيليين أن بولر لن يتولى التعامل مع الأسرى الإسرائيليين في المستقبل، بينما طالب عدد من المشرعين الجمهوريين بإقالة بولر من الإدارة بشكل كامل.

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