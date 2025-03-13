الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

القناة 12 الإسرائيلية تنفي إقالة مبعوث ترامب لشئون الأسرى

مبعوث ترامب لشؤون
مبعوث ترامب لشؤون الأسرى، فيتو

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمريكي رفيع قوله: إنه لم يتم إيقاف مبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص لشئون الأسرى آدم بولر من متابعة ملف المحتجزين الإسرائيليين.

تطورات مفاوضات حماس وإسرائيل 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن إدارة ترامب أبلغت المسئولين الإسرائيليين أن بولر لن يتولى التعامل مع أسرى حماس في المستقبل، في حين طالب عدد من المشرعين الجمهوريين بإقالة بولر من الإدارة بشكل كامل.

صحيفة عبرية: إعفاء مبعوث ترامب من متابعة ملف الرهائن الإسرائيليين

ونفت القناة 12 ما نقلته  صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسئولين أمريكيين: إنه "تم إعفاء مبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص لشئون الرهائن آدم بولر من متابعة ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة".

إعفاء بولر من متابعة ملف الأسرى الإسرائيليين 

وكانت  صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ذكرت في تقرير لها اليوم الخميس، أن إدارة ترامب أبلغت المسئولين الإسرائيليين أن بولر لن يتولى التعامل مع الأسرى الإسرائيليين في المستقبل، بينما طالب عدد من المشرعين الجمهوريين بإقالة بولر من الإدارة بشكل كامل.

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ترامب المحتجزين الإسرائيليين حماس إسرائيل

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