الخميس 13 مارس 2025
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صحيفة عبرية: إعفاء مبعوث ترامب من متابعة ملف الرهائن الإسرائيليين

مبعوث ترامب لشئون
مبعوث ترامب لشئون الأسرى، فيتو

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسئولين أمريكيين قولهم: إنه "تم إعفاء مبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص لشئون الرهائن آدم بولر من متابعة ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة".

إعفاء بولر من متابعة ملف الأسرى الإسرائيليين 

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير لها اليوم الخميس، أن إدارة ترامب أبلغت المسئولين الإسرائيليين أن بولر لن يتولى التعامل مع الأسرى الإسرائيليين في المستقبل، بينما طالب عدد من المشرعين الجمهوريين بإقالة بولر من الإدارة بشكل كامل.

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ضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في مواقع تسليم الأسرى بقطاع غزة

وذكرت تقارير أن هذه الخطوة -التي لم يتم الإعلان عنها رسميا- تأتي بعد أن أثار بولر غضب إسرائيل بإجراء محادثات مباشرة مع قادة حركة حماس في الدوحة.

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الاسري الإسرائيليين غزة إسرائيل ترامب

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