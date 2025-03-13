صحيفة عبرية: إعفاء مبعوث ترامب من متابعة ملف الرهائن الإسرائيليين

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسئولين أمريكيين قولهم: إنه "تم إعفاء مبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص لشئون الرهائن آدم بولر من متابعة ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة".

إعفاء بولر من متابعة ملف الأسرى الإسرائيليين

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير لها اليوم الخميس، أن إدارة ترامب أبلغت المسئولين الإسرائيليين أن بولر لن يتولى التعامل مع الأسرى الإسرائيليين في المستقبل، بينما طالب عدد من المشرعين الجمهوريين بإقالة بولر من الإدارة بشكل كامل.

وذكرت تقارير أن هذه الخطوة -التي لم يتم الإعلان عنها رسميا- تأتي بعد أن أثار بولر غضب إسرائيل بإجراء محادثات مباشرة مع قادة حركة حماس في الدوحة.

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