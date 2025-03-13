ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن سلطات منطقة سومي في شمال أوكرانيا قررت إخلاء السكان قسريا من 8 بلدات في المقاطعة.

نظام كييف ينفذ إجلاء قسريا لسكان 8 بلدات في مقاطعة سومي



وكتب الحساب الرسمي لإدارة المقاطعة على "فيسبوك": "في ظل تفاقم الوضع العملياتي في المنطقة، اتُخذ اليوم في اجتماع لمجلس الدفاع الإقليمي قرار بإجلاء السكان قسرا من 8 بلدات تابعة ليوناكوفسكايا وميروبولسكايا في مقاطعة سومي، وفي المستقبل القريب سيتم إجلاء 543 شخصا بينهم أطفال".

في الوقت نفسه، صرح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي فلاديمير أرتيوخ بأن هناك أشخاصا "يقدمون رفضا رسميا للسلطات، ولا ينوون إخلاء منازلهم".

كما تقوم السلطات الأوكرانية بإجلاء السكان بشكل منتظم من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خيرسون ومنطقتي سومي وخاركوف.

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