ترامب: التعاون بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا يسير بشكل جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن واشنطن ترى أن التعاون مع موسكو بشأن أوكرانيا يسير بشكل جيد، بما في ذلك قضية الأقاليم الروسية الأربعة الجديدة.

التعاون الأمريكي الروسي بشأن أوكرانيا

وأضاف ترامب بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في البيت الأبيض: "أخبرونا أن كل شيء يسير على ما يرام على مستوى التعاون مع روسيا".

وفي السياق ذاته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس: إن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.

بوتين: نوافق على الاقتراح بإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا



وأضاف بوتين "روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا، لكن السؤال هو كيف سيتم استغلال هذه الفترة".

وتابع: إنه من المهم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. مشيرا إلى وجود تفاصيل دقيقة في مسألة الاتفاقية المؤقتة لوقف إطلاق النار، كما طرح سؤالا حول كيفية مراقبة تصرفات أوكرانيا خلال فترة الهدنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.