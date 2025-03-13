عائلات الأسرى الإسرائيليين تغلق شارعا قبالة وزارة جيش الاحتلال

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة أغلقت شارعا قبالة وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل مع حركة حماس.

عائلات الأسرى يغلقون شارع وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي

ومن جانبها قالت عيناف تسينجاوكر، والدة الأسير الإسرائيلي متان: إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضع الأسرى المحتجزين في غزة في الجحيم عندما يتخلى عنهم في الأسر ويتحدث عن إعادتهم على دفعات".

قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس: إما أن نتنياهو لا يجري مفاوضات حقيقية ويقدم تنازلات أو أنه يماطل لكسب الوقت.

جانتس يهاجم نتنياهو

وأضاف جانتس: من مصلحة إسرائيل استعادة جميع الرهائن في أسرع وقت ممكن، ونتنياهو يمنح حماس فرصة للتعافي بدلا من تفكيكها ويعرض حياة الرهائن للخطر.

وتابع: نتنياهو يحافظ على استقرار ائتلافه السياسي بدلا من حماية مصالحنا الوطنية.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر مطلع قوله: إن إسرائيل أعطت المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف ردا إيجابيا على مقترحه.

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