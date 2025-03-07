الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو لمواصلة الاحتجاج

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، إلى الاحتجاج أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية غدا السبت للمطالبة بتنفيذ اتفاق وقف الحرب وإتمام صفقة التبادل بإعادة جميع الأسرى من غزة.

ويأتي ذلك بعدما نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة مقطعا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير لديها متان أنجليست.

أسير إسرائيلي يوجه رسالة قوية 

وفي المقطع المصور قال الجندي الأسير: أطلب من كل شعب إسرائيل النزول للشوارع وعدم التخلي عننا، والتعامل معنا كجنود ليس كالأسرى المدنيين.

وأضاف الأسير الإسرائيلي: أقول للجيش لن تنجحوا في إعادتنا بالقوة العسكرية، والطريق الوحيد لإعادتنا هو عبر صفقة تبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية

وتابع: أتوسل لإعادتنا أحياء وليس في توابيت ويجب على إسرائيل إعادتنا وفعل كل شيء كي نعود

واستطرد: أخاطب رئيس الأركان وقادة الجيش وأقول إن واجبكم إعادتنا سالمين وأقول لترامب ساهم في إبرام الصفقة فأنت من لديه القوة للتأثير على نتنياهو

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عائلات الأسرى الإسرائيليين غزة حماس

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