وكيل تعليم الشرقية يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة الحسينية

قام محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية بتفقد مدرسة الحسينية الابتدائية الجديدة لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية بإدارة شرق الزقازيق التعليمية وهو ما تم بحضور الدكتور أمين منصور مدير عام إدارة شرق الزقازيق التعليمية.

الوقوف على مدى التزام المعلمين

وذلك للوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة تحديث وتسجيل قوائم الفصول واعتمادها والجدول المدرسي وموقف كثافات التلاميذ والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.

تفقد فصول المدرسة

كما تفقد فصول المدرسة وناقش الطلاب فيما تم دراسته وشدد سيادته على متابعة كراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية وتحليل نتائج اختبار نصف العام لجميع المواد الدراسية مع متابعة نسبة غياب الطلاب

البرامج العلاجية للمتأخرين دراسيا

وأشار رمضان إلى إعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب المتأخرين دراسيا وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة وحرص على متابعة الأنشطة التربوية داخل المدرسة مشيدا بارتفاع نسبة حضور التلاميذ وتفعيل مبادرة تشجير ودهان وتجميل فصول المدرسة

الاهتمام بممارسة الأنشطة

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية وفي ختام زيارته وجه محمد رمضان تعليمات لمدير ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي بأهمية التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.