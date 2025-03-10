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وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة السيدة نفيسة في ههيا

تعليم الشرقية, فيتو
تعليم الشرقية, فيتو

تفقد اليوم محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انتظام سير الدراسة بـمدرسة السيدة نفيسة الإعدادية بنات  بحضور يحيى أبو النور  مدير عام إدارة ههيا التعليمية. 

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تفقد الفصول والمعامل 

 حيث تفقد فصول المدرسة والمعامل والقاعات والمكتبة واطمئن علي انتظام الدراسة وانتظام العمل داخل المدرسة، وناقش واختبر الطالبات فيما تم دراسته من المناهج الدراسية، موجها بأن تكون التقييمات جزءا ثابتا من الحصة الأولى بينما يكون الامتحانات الشهري خلال الحصة الأخيرة.

تنفيذ تعليمات وزارة التعليم 

وأكد رمضان علي  ضرورة تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم  بالاهتمام برعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية  وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، وحرص علي مناقشة واختبار الطالبات فيما تم دراسته من المناهج الدراسية.

ضرورة مساعدة الطلاب فى الحصول على المعلومات 

ووجه وكيل أول تعليم الشرقية تعليمات مشددة لمديرى إدارات المدارس والمدرسين على ضرورة مساعدة الطلبة والطالبات فى توصيل كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية.

أهمية التواصل المستمر مع الطلاب

وذلك أهمية التواصل المستمر مع الطلبة والطالبات كداعمين وميسرين العملية التعليمية ومتابعة برامج القنوات التعليمية أثناء فترة تواجد الطالبات بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية.

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التأكد من مغادرة جميع الطلاب من المدرسة 

وشدد رمضان علي مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطالبات للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي كذلك العاملين بالمدرسة ومتابعة نسب غياب الطالبات وجعل المدرسة مصدر جذب للطالبات من خلال تفعيل ممارسة الأنشطة التربوية.

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محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية انتظام سير الدراسة يحيى ابوالنور مدير عام ادارة ههيا مدرسة السيدة نفيسة الاعدادية ينات

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