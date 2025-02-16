وكيل تعليم الشرقية في جولة مفاجئة لمدارس فاقوس

قام اليوم محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية بجولة مفاجئة هدفها للوصول الي منظومة تعليمية متميزة بمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدرسة السماعنة الابتدائية الجديدة والسماعنة الثانوية ومدرسة الشهيد عبد الحليم عطية محمد الثانوية الزراعية المشتركة بإدارة فاقوس التعليمية

متابعة العجز والزيادة فى المعلمين

واطمئن علي سير العمل وانتظام الدراسة بالمدارس وتحديث قوائم الفصول وتسجيلها الكترونيا وموقف كثافات الطلاب ومتابعة العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة وحرص سيادته علي مناقشة واختبار التلاميذ فيما تم دراسته من المناهج الدراسية

عمل برنامج تعليمى للطلاب المتأخرين دراسيا

ووجه محمد رمضان وكيل اول الوزارة الى ضرورة تحليل نتائج اختبار نصف العام لجميع الصفوف الدراسية مع اعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب المتأخرين دراسيا في كل مادة ومتابعة نسبب غياب التلاميذ بالمدرسة وحثهم علي الحضور وجعل المدرسة مصدر جذب للتلاميذ والطلاب

وكلاء الاشراف اليومى

وفي ختام زيارته شدد وكيل أول الوزارة" علي مدير ووكلاء المدارس والإشراف اليومي بضرورة التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي

استمرار متابعة سير العملية التعليمية

ياتى ذلك استكمالا لجولاته المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بضرورة المتابعة الميدانية لكافة مدارس المحافظة بمراحلها التعليمية المختلفة

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