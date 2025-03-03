تعليم الشرقية: رمضان يتابع مدرسة الشهيد طيار بأبوكبير

تابع محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اليوم انتظام سير الدراسة بمدرسة الشهيد طيار محمد عبد البصير فؤاد الثانوية بحضور عبد المعطي سالم مدير عام إدارة أبو كبير التعليمية وأحمد زين وكيل إدارة أبو كبير

انتظام سير الدراسة واستخدام السبورات التفاعلية

تفقد رمضان فصول المدرسة واطمئن علي انتظام الدراسة كذلك استخدام السبورات التفاعلية في شرح الدروس المقررة واستخدام الطلاب للتابلت واطمئن علي تحديث قوائم الفصول وفك الكثافات بين الطلاب ومتابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة

ضرورة مساعدة الطلبة والطالبات

تحدث محمد رمضان وكيل أول الوزارة مع عدد من اعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومدير إدارة المدرسة على ضرورة مساعدة الطلبة والطالبات فى توصيل كافة المعلومات والروابط والاكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطالبات كداعمين وميسرين العملية التعليمية

متابعة القنوات التعليمية

كما تم متابعة برامج القنوات التعليمية اثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية والعمل علي دمج التكنولوجيا في التعليم تنفيذا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مشدد علي متابعة كراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية ومتابعة غياب االطلاب

ممارسة الأنشطة الرياضية بملعب المدرسة

ثم تفقد محمد رمضان غريب " وكيل أول الوزارة ممارسة الانشطة الرياضية في ملعب المدرسة مؤكدا علي تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بالاهتمام برعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم،

منع استخدام العقاب البدنى بالمدارس

وفي ختام زيارته وجه رمضان الى ضرورة مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكلها بين الطلاب بعضهم البعض أو بين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي والنفسي ومنع استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية مع الالتزام بمواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك

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