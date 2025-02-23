الأحد 23 فبراير 2025
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وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدارس العاشر من رمضان

وكيل تعليم الشرقية
وكيل تعليم الشرقية خلال التفقد

فاجأ محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  بمحافظةالشرقية  اليوم  مدرسة التحرير للتعليم الاساسي بإدارة العاشر من رمضان التعليمية  بحضورحمدي سلامة مدير عام إدارة العاشر من رمضان التعليمية

وكيل تعليم الشرقية في جولة مفاجئة لمدارس فاقوس

تعليمات المحافظ والوزير 

وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية التى تقضى بضرورة المتابعة الدقيقة للتعليم والفنى واالعام بجميع مراحله ونوعياته واصدار تقريرا يوميا من قبل المديرية  

فقرات البرنامح الاذاعى 

رمضان شارك  طابور الصباح واستمع الي فقرات البرنامج الإذاعي وشارك الطلاب تأدية تحية العلم والسلام الوطني ثم تفقد فصول المدرسة لمتابعة  سير العمل وانتظام الدراسة داخل المدرسة للوقوف علي مدي التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة

موقف كثافات الطلاب 

 كما تابع رمضان  موقف كثافات التلاميذ والطلاب في  والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس  وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصةوناقش الطلاب والطالبات  فيما تم دراسته من المناهج الدراسية 

 

ووجه محمد رمضان وكيل أول الوزارة بضرورة تحليل نتائج اختبار نصف العام   لجميع الصفوف الدراسية مع اعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب المتأخرين دراسيا في كل مادة 

تنفيذ تعليمات الوزارة  

وشدد وكيل اول الوزارة علي  تنفيذ تعليمات الوزارة  بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية  الرياضية والثقافية والفنية  ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية ومواصلة متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة ومتابعة نسبب حضور الطلاب 

متابعة امن بوابة المدرسة 

كما وجه تعليمات بالتنبيه علي الإشراف اليومي داخل المدارس بمتابعة التلاميذ والطلاب أثناء تواجدهم في فناء المدرسة واثناء النزول من الفصول واثناء الفسحة  لعدم التزاحم  كذلك متابعة أمن البوابة والتأكد من غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح  بالإضافة الي متابعة مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي 

وكيل تعليم الشرقية يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة الحسينية

تفعيل مبادرة تجمسل فصول المدرسة 

وشدد على عدم غلق بوابة المدرسة قبل التأكد من انصراف جميع الطلاب والعاملين مع التنبيه التلاميذ والطلاب علي أهمية الحفاظ على نظافة الفصول وتفعيل مبادرة دهان وتجميل فصول المدرسة وتشجير فناء المدرسة وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب

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