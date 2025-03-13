الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

لحظة مقتل صحفي بوكالة الأنباء العراقية بالرصاص في بغداد (فيديو)

الصحفي ليث محمد
الصحفي ليث محمد رضا، فيتو

أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل الصحفي ليث محمد رضا، الذي يعمل في شبكة الإعلام العراقي، برصاص أحد أفراد حماية مسؤول خلال مشاجرة في منطقة العرصات ببغداد.

 

مشاجرة بين الصحفي ومنتسب بوزارة الداخلية

وقالت المصادر: إن المشاجرة وقعت أمس بين الصحفي ومنتسب بوزارة الداخلية، يعتقد أنه من حماية أحد المسؤولين، ما أدى إلى إطلاق النار على رضا ومقتله على الفور. 

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تجري عمليات بحث عن القاتل الذي فر بعد ارتكابه الجريمة.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية العراقية أن الحادثة كانت نتيجة لـ"مشاجرة وليس اغتيالا".

 

عملية اغتيال طالت أحد العاملين في وكالة الأنباء العراقية

وقالت في بيان صادر عن قيادة محافظة بغداد الرصافة: إن بعض مواقع التواصل تداولت أنباء بشأن عملية اغتيال طالت أحد العاملين في وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح البيان أن هذا الادعاء غير صحيح، مشيرا إلى أن رضا قتل بسبب مشاجرة بينه وبين جيرانه في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

تلاسن ثم تحول إلى اشتباك بالأيادي

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم تصويره عبر كاميرات المراقبة في الشارع لحظة اندلاع الشجار، حيث بدأ بالتلاسن ثم تحول إلى اشتباك بالأيادي وأخيرا قام الجاني بجلب سلاحه من السيارة وأطلق النار عدة مرات باتجاه الصحفي الذي حاول تجنب الرصاصات قدر الإمكان، ليلقى حتفه في النهاية بينما فر الجاني من المكان.

ونعت وكالة الأنباء العراقية الراحل، معربة في بيان عن خالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد وذويه، داعية الله أن "يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

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مشاجرة وليس اغتيالا وكالة الانباء العراقية اشتباك بالأيادي لحظة اندلاع الشجار منطقة الكرادة الصحفي ليث محمد رضا

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