لحظة مقتل صحفي بوكالة الأنباء العراقية بالرصاص في بغداد (فيديو)

أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل الصحفي ليث محمد رضا، الذي يعمل في شبكة الإعلام العراقي، برصاص أحد أفراد حماية مسؤول خلال مشاجرة في منطقة العرصات ببغداد.

مشاجرة بين الصحفي ومنتسب بوزارة الداخلية

وقالت المصادر: إن المشاجرة وقعت أمس بين الصحفي ومنتسب بوزارة الداخلية، يعتقد أنه من حماية أحد المسؤولين، ما أدى إلى إطلاق النار على رضا ومقتله على الفور.

لحظة قتل صحفي على يد حماية مسؤول في بغداد#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/Cj4kd6Eqgz — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) March 12, 2025

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تجري عمليات بحث عن القاتل الذي فر بعد ارتكابه الجريمة.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية العراقية أن الحادثة كانت نتيجة لـ"مشاجرة وليس اغتيالا".

عملية اغتيال طالت أحد العاملين في وكالة الأنباء العراقية

وقالت في بيان صادر عن قيادة محافظة بغداد الرصافة: إن بعض مواقع التواصل تداولت أنباء بشأن عملية اغتيال طالت أحد العاملين في وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح البيان أن هذا الادعاء غير صحيح، مشيرا إلى أن رضا قتل بسبب مشاجرة بينه وبين جيرانه في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

تلاسن ثم تحول إلى اشتباك بالأيادي

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم تصويره عبر كاميرات المراقبة في الشارع لحظة اندلاع الشجار، حيث بدأ بالتلاسن ثم تحول إلى اشتباك بالأيادي وأخيرا قام الجاني بجلب سلاحه من السيارة وأطلق النار عدة مرات باتجاه الصحفي الذي حاول تجنب الرصاصات قدر الإمكان، ليلقى حتفه في النهاية بينما فر الجاني من المكان.

ونعت وكالة الأنباء العراقية الراحل، معربة في بيان عن خالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد وذويه، داعية الله أن "يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

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