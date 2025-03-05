الأربعاء 05 مارس 2025
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منوعات

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

أشجار، فيتو
أشجار، فيتو

أعلنت أمانة بغداد، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء انطلاق المرحلة الأولى من مشروع "غابات بغداد المستدامة" لتشجير أكبر غابة حضرية في العراق.

مشروع ضخم يضم أكثر من مليون شجرة

وذكرت أمانة بغداد في بيانها "مشروع غابات بغداد المستدامة سيتم تنفيذه على أرض معسكر الرشيد، ليكون أكبر غابة حضرية في العراق بمساحة 12 مليون متر مربع تضم أكثر من مليون شجرة معمرة".

وأكدت أن "الشركة المنفذة باشرت أعمال إزالة الأنقاض واستبدال التربة تمهيدا لإنشاء تلال خضراء وشلالات وممرات مائية تحاكي الطبيعة مما يجعل المشروع رئة خضراء جديدة ووجهة سياحية لأهالي العاصمة".

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وأضافت  أن "هذا المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في التنمية المستدامة أصبح واقعا على الأرض بسبب إصرار حكومة الخدمات الحالية، على أن تكون كامل الأرض المخصصة للمنطقة (معسكر الرشيد) مساحة خضراء حيث تمسكت بخطتها في تغيير استخدام الأرض من مشروع سكني إلى مسطحات خضراء بهدف تحسين البيئة والتصدي لتحديات التغيير المناخي والتلوث".

ويتضمن المشروع بحيرة اصطناعية عملاقة بمساحة 1.5 مليون متر مربع تتخللها قنوات مائية إلى جانب مرافق ترفيهية وثقافية مثل المسرح، المتحف، السينما، والمرافق الرياضية، وفق البيان.

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بغداد العراق غابة حضرية شلالات

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