الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

الداخلية العراقية تعلن ترحيل أي مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم المجتمع

الداخلية العراقية،
الداخلية العراقية، فيتو

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عددًا من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين.

على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون

وقال العمري في بيان له: “وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز”.

وبحسب البيان؛ فقد أضاف ميري “يأتي ذاك في الوقت الذي نؤكد فيه أن العراق بلد الكرم والضيافة وينظر شعبه بعين الاحترام والتقدير لجميع الوافدين والمقيمين ويعتبرهم جزءًا منه ما داموا على تربة العراق”.

بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون

وتابع: إننا نحذر كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي.

وأتم: كما نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي ردًا قويً وفق القانون..حمى الله العراق وسائر بلاد المسلمين.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أعلن، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، أن الفريق الأمني باشر بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين العاملين في العراق.

منصات وسائل التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف مشينة

وقال النعماني في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن «بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق من قبل مجموعة ملثمة تنسب إلى فصيل يطلق على نفسه اسم تشكيلات يا على الشعبية.

 

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