مصدر رسمي لبناني: التطبيع مع دولة الاحتلال غير مطروح

أكد مصدر رسمي لبناني أن التطبيع مع دولة الاحتلال غير مطروح بالنسبة للبنان، مشددًا على أن مهام اللجنة الخماسية التي تشكلت بعد الحرب الأخيرة، أمنية وليست سياسية، وهي تتلخص بتنفيذ القرار 1701.

تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الحدودية الخمس

وذكر المصدر الرسمي أن مهمة اللجنة محصورة بالإشراف على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الحدودية الخمس التي لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية، وتحديد النقاط الحدودية الـ13 المتنازع عليها، فضلًا عن إطلاق المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل.

لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية

كما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الخارجية اللبنانية لم تبلغ بأي طرح من هذا القبيل، ولم يفاتحها أي مسئول دولي حتى الآن بطرح مشابه.

كان الرئيس اللبناني جوزيف عون اجتمع الثلاثاء مع رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، بحضور السفيرة ليزا جونسون، قُبيل اجتماع اللجنة في الناقورة، حيث طلب الرئيس عون من رئيس اللجنة الضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق والانسحاب من التلال الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.

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