استشهاد أحد قيادات حزب الله بغارة للاحتلال على جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استهداف أحد أعضاء حزب الله في غارة على جنوب لبنان.

وادعى الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة لسلاح الجو أغارت، قبل قليل، على أحد قيادات حزب الله، عمل لإعمار بنية تحتية إرهاببة لتوجيه أنشطة لحزب الله في جنوب لبنان.

وزعم الناطق "أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة التهديدات على دولة إسرائيل، ومنع كل محاولة لإعادة إعمار حزب الله، أو تموضعه".

وقبل ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان بعد رصد أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ في تلك المواقع.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المقاتلات الإسرائيلية نفذت نحو 25 غارة خلال العشرين دقيقة الأخيرة".

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في 27 نوفمبر، بوساطة أمريكية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب

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