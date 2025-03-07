الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن غارات جوية على جنوب لبنان تستهدف مواقع لحزب الله

طيران الاحتلال،فيتو
طيران الاحتلال،فيتو

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة بيت ياحون ووادي مريمين الواقعة بين بلدتي زبقين وياطر جنوبي لبنان.

غارات للعدو الإسرائيلي على جنوب لبنان

ونفذ الطيران الإسرائيلي نحو 20 غارة  استهدفت العديد من الأودية والمناطق الحرجية في أطراف زبقين وبيت ياحون والعيشية والريحان وأنصار والبيسارية جنوبا.

جيش الاحتلال يزعم استهداف مواقع عسكرية لحزب الله

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "أغار جيش الاحتلال قبل قليل في منطقة جنوب لبنان على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله  والتي تم رصد داخلها وسائل قتالية ومنصات صاروخية للتنظيم".

وأضاف: "وجود وسائل قتالية ومنصات صاروخية في هذه المواقع يعتبر تهديدا على دولة إسرائيل ويشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مدعيا على أن "جيش الاحتلال سيواصل العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع كل محاولة لإعادة اعمار حزب الله أو تموضعه".

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