مصرع عامل غرقًا في ترعة بسوهاج

لقي عامل مصرعه غرقا أثناء قيامة بغسل وجهه من الترعة بمحافظة سوهاج.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج تلقت بلاغا يفيد بوفاة عامل غرقا بإحدى الترع دائرة مركز شرطة دار السلام، وتم انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى المركزى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات، وصول " عبد الرحيم م ع ا " 18 سنة عامل إلى مستشفى دار السلام المركزي " جثة هامدة " إدعاء غرقه بالترعة.

وبسؤال والدته" حنان.ع " 40 سنة ربة منزل، عمه " الأدهم ع " 48 سنة سائق ومقيمان بذات الناحية أثناء قيام المذكور بغسل وجهه من مياه ترعة الفاروقية أمام منزلهم بذات الناحية انزلقت قدمه وسقط بها ولعدم إجادته السباحة توفي غرقًا ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، وتحرر المحضراللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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