الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

ضبط مخالفات بالطرق الصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق الصحراوية، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة خلال 24 ساعة، استهدفت ضبط المخالفات بالطرق الصحراوية في محافظتي القاهرة والجيزة عن ضبط 1123 مخالفة تجاوز سرعات و98 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 40 دراجة نارية مخالفة، 52 مخالفة موقف عشوائي، 108 مخالفات شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور محافظتي القاهرة والجيزة المخالفات المرورية

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