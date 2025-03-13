إصابات واعتقالات بالمئات في احتجاجات عنيفة في العاصمة الأرجنتينية (فيديو)

أفادت صحيفة La Nación الأرجنتينية بإصابة 53 شخصًا واعتقال أكثر من 100 في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أمس الأربعاء.

احتجاجات بوينس آيرس

كما أفادت صحيفة Página 12 الأرجنتينية بإصابة سيدة مسنة خلال احتجاجات بوينس آيرس، بعدما دفعها شرطي، مما أدى إلى سقوطها وتعرضها لضربة قوية في الرأس أفقدتها القدرة على الحركة.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين.

خرج المتظاهرون إلى الشوارع احتجاجًا على انخفاض مستوى المعاشات، مطالبين بتحسين وضع الضمان الاجتماعي. وقد انضم إليهم أيضا مشجعو كرة القدم لدعمهم. وتحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة.

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