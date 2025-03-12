قاذفتان روسيتان تحلقان فوق المياه الدولية في بحر البلطيق

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز (تو-22.إم.3) حلقتا في رحلة مُجدولة فوق المياه الدولية ببحر البلطيق، بحسب "رويترز".

قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز (تو-22.إم.3)

وأضافت الوزارة أن طائرات مقاتلة من دول أجنبية رافقت الطائرتين الروسيتين خلال مراحل معينة من رحلتهما التي استمرت أكثر من أربع ساعات، وذلك دون الإشارة إلى تلك الدول.

ومن بين الدول الأخرى المطلة على بحر البلطيق فنلندا والسويد وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وكلها أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

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