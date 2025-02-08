السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

دول البلطيق تبدأ الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية لهذا السبب

الكهرباء، فيتو
الكهرباء، فيتو

بدأت دول البلطيق في الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية، اليوم السبت، عند الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، وفق ما نقلته الشركة العامة المشغلة لشبكة الكهرباء في ليتوانيا "ليتجريد".

الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وقال الناطق باسم الشركة ماتاس نوريكا: "أؤكد أن عملية الانفصال بدأت عند الساعة السادسة (بالتوقيت المحلي)" بعدما فصلت ليتوانيا وصلاتها الكهربائية مع بيلاروس وروسيا.

وكان هذا المشروع بوشر قبل سنوات وأصبح ملحا مع الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات تقريبا، بحسب وكالة فرانس برس.

انفصال ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا عن شبكة الكهرباء الروسية

ومن خلال هذه العملية تنفصل دول البلطيق الثلاث ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وهي جمهوريات سوفياتية سابقة، عن الشبكة الروسية الموصولة بها منذ حقبة الاتحاد السوفياتي، لمنع موسكو من استخدامها سلاحا ضدها.

وقال وزير الطاقة الليتواني زيجيمانتاس فايسيوناس "ننزع من روسيا إمكان استخدام شبكة الكهرباء، وسيلة ابتزاز جيوسياسي".

وانضمت دول البلطيق الثلاث إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في العام 2004.

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