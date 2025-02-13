وكيل تعليم الشرقية يفاجئ أربع مدارس بالقنايات

تابع، اليوم، عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، انتظام سير العملية التعليمية بمتابعة عددا من مدارس إدارة القنايات التعليمية للوقوف علي مدى انضباط سير الدراسة وذلك بحضور نجلاء الفحام مدير عام إدارة القنايات التعليمية.

وتضمنت جولة المتابعة تفقد مدارس حمادة فهمي مباشر الثانوية المشتركة والشهيد محمد عاطف الإعدادية بنين و زايد العرباوي الابتدائية ومحمد مصطفي درويش الابتدائية للوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة.

وكذلك تابع تحديث قوائم الفصول وتسجيلها الكترونيا وموقف كثافات الطلاب ومتابعة العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة واستخدام السبورات التفاعلية في شرج المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية

واطمأن عبداللطيف علي انتظام الدراسة داخل الفصول واستلام التلاميذ والطلاب للكتب الدراسية وتحديث قوائم الفصول ووإعداد الجدول المدرسي ووجه سيادته تعليمات إلى إدارة المدرسة بتحليل نتائج اختبارات نصف العام لجميع الفصول ووضع برامج علاجية للتلاميذ المتأخرين دراسيا وحرص سيادته علي مناقشة واختبار التلاميذ والطلاب فيما تم دراسته من المقررات الدراسية

ثم تفقد قاعات رياض الأطفال وشارك الأطفال ممارسة بعض التدريبات الرياضية في الهواء الطلق واكد سيادته علي أهمية ممارسة جميع الأطفال لمختلف الألعاب والأنشطة الرياضية مع الحرص علي سلامة الأطفال

كذلك اطمأن وكيل المديرية على ممارسة الأنشطة التربوية داخل القاعات واوصي سيادته ممارسة ساعة يوميا للانشطة الترفيهية لمرحلة رياض الاطفال في فناء المدرسة لإطفاء روح السعادة والبهجة للاطفال وفي ختام زيارته شدد وكيل المديرية علي الالتزام بأقصى درجات الانضباط في العمل خلال الفترة القادمة

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتوجيهات محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

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