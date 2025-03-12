صحيفة بلجيكية: هجمات إسرائيلية مرتقبة ضد أهداف إيرانية

كشف خبير بلجيكي في الشؤون الإيرانية، في مقابلة مع صحيفة "إيكو" البلجيكية، عن سيناريو هجمات إسرائيلية محتملة ضد أهداف إيرانية.

إسرائيل ستواجه معضلة في اختيار أهدافها عند شن هجوم على إيران

وقال الخبير البلجيكي ديدييه لوروا، إن إسرائيل ستواجه معضلة في اختيار أهدافها عند شن هجوم على إيران، بالنسبة إلى كثرتها، مشيرًا إلى أن الهجوم سيبدأ إلكترونيًا بهدف شل قدرات الجيش والحرس الثوري الإيرانيين.

وسيستهدف الهجوم الذي أصبح أكثر احتمالًا من ذي قبل، بحسب ديدييه لوروا، رموز النظام، غير مستبعد استهداف المرشد علي خامنئي في المرحلة الأولى.

بينما تستهدف المرحلة الثانية، قصف بنية تحتية عسكرية ونفطية، قبل توجيه الضربة القاضية للمنشآت النووية.

ونقلت الصحيفة البلجيكية عن ديدييه لوروا اعتقاده أن الهجوم سيغير كل المعطيات الاستراتيجية والإقليمية لعقود قادمة، وفي تقديره فإن الهجوم يبدو قريبًا بالنظر إلى أن النظام الإيراني لن يخضع لتهديدات ترامب، بل لا يثق فيها.

وتراهن إيران على ورقة ما يُسمّى بـالكبرياء الوطني لدى الإيرانيين، إذ ترى أن أي هجوم عسكري من قبل إسرائيل والولايات المتحدة لن يؤدي إلى إسقاط النظام، بل سيؤجج الشعور الوطني لدى الإيرانيين للدفاع عن بلادهم، بحسب تقدير الخبير البلجيكي.

ورغم حديث ترامب عن توجيه رسائل تفاوضية إلى، إلا أن ثمة تقديرات بأن الرئيس الأمريكي لا يريد عقد صفقة مع النظام الإيراني، بحسب تحليل لمجلة "لو بوان" الفرنسية.

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