الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحيفة بلجيكية: هجمات إسرائيلية مرتقبة ضد أهداف إيرانية

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

كشف خبير بلجيكي في الشؤون الإيرانية، في مقابلة مع صحيفة "إيكو" البلجيكية، عن سيناريو هجمات إسرائيلية محتملة ضد أهداف إيرانية.

إسرائيل ستواجه معضلة في اختيار أهدافها عند شن هجوم على إيران

وقال الخبير البلجيكي ديدييه لوروا، إن إسرائيل ستواجه معضلة في اختيار أهدافها عند شن هجوم على إيران، بالنسبة إلى كثرتها، مشيرًا إلى أن الهجوم سيبدأ إلكترونيًا بهدف شل قدرات الجيش والحرس الثوري الإيرانيين.

وسيستهدف الهجوم الذي أصبح أكثر احتمالًا من ذي قبل، بحسب ديدييه لوروا، رموز النظام، غير مستبعد استهداف المرشد علي خامنئي في المرحلة الأولى.

بينما تستهدف المرحلة الثانية، قصف بنية تحتية عسكرية ونفطية، قبل توجيه الضربة القاضية للمنشآت النووية.

ونقلت الصحيفة البلجيكية عن ديدييه لوروا اعتقاده أن الهجوم سيغير كل المعطيات الاستراتيجية والإقليمية لعقود قادمة، وفي تقديره فإن الهجوم يبدو قريبًا بالنظر إلى أن النظام الإيراني لن يخضع لتهديدات ترامب، بل لا يثق فيها. 

وتراهن إيران على ورقة ما يُسمّى بـالكبرياء الوطني لدى الإيرانيين، إذ ترى أن أي هجوم عسكري من قبل إسرائيل والولايات المتحدة لن يؤدي إلى إسقاط النظام، بل سيؤجج الشعور الوطني لدى الإيرانيين للدفاع عن بلادهم، بحسب تقدير الخبير البلجيكي.

ورغم حديث ترامب عن توجيه رسائل تفاوضية إلى، إلا أن ثمة تقديرات بأن الرئيس الأمريكي لا يريد عقد صفقة مع النظام الإيراني، بحسب تحليل لمجلة "لو بوان" الفرنسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران إسرائيل الحرس الثوري الإيراني الحرس الثوري المرشد علي خامنئي

مواد متعلقة

ترامب يعلق على مناورات خليج عمان بين إيران وروسيا والصين

إيران وإستراتيجية الفوضى في الساحل السورى، إعادة إنتاج للصراع أم نزعة انتقامية لدى النظام؟

حرب أو اتفاق، ترامب يضع إيران أمام خيارين

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

بعد أزمة القمة 130، اجتماع حاسم بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

أستاذ بهارفارد يكشف التوصل لعلاج جديد لمرض السكر وقرب وصوله لمصر

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 (آخر تحديث)

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بعد العيد

الحكومة تكشف خطتها لرفع دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025

منوعات

المزيد

أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 (آخر تحديث)

تعرف على أقل سعر لكيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12-3-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رغم تراجع التضخم.. نسب الزيادة فى 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف تتخلص من التفكير الزائد والتوتر والقلق؟ روشتة نبوية من عمرو خالد (فيديو)

فرضية الحجاب والنقاب، وجواز الصلاة بالبنطلون، والصيام بدون حجاب، علي جمعة يوضح حكم الدين

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ أحمد تميم المراغي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية