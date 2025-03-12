الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
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رمضان في مصر حاجة تانية!

من لم يصم نهار رمضان، ويسهر لياليه في مصر فاته الكثير.. أقول ذلك كما قال غيرى، وبدون تحيز لمصريتى وهى تستحق، عشت العديد من ليال رمضان في العديد من الأقطار الإسلامية والأعياد، وكنت أشعر باليتم رغم وجودى بين أحباب وزملاء، لكننى وهم لم نتذوق الفرحة والنكهة والطقوس المصرية التى تجعل لكل شئ مذاقا نادرا.


هنا المصرى البسيط يتحول كل شئ على يديه وبطقوسه الفطرية التى يضفيها عليها إلى طعم مختلف، وكله مستمد طبعا من التتابع الحضارى المنصهر في البوتقة الشعبية المصرية.. على سبيل المثال يشعر الراصد ولو من الخارج تغيرا كبيرا في الشارع المصرى قبل حلول شهر رمضان وبنحو 15 يوما رغم الأزمات الإقتصادية.. 

 

السرادقات تنصب هنا وهناك.. هذه للفوانيس وتلك لياميش رمضان.. هذه لموائد الرحمن وتلك للمخللات.. هذه للكنافة والقطايف وتلك للحلويات هذه للسلع الغذائية وتلك للحوم.. وعربات الفول والزبادى في كل مكان والأفران خلية نحل للإستعداد لموسم الكعك والبسكويت.. البخور ينطلق هنا وهناك مع أغاني رمضان الشهيرة وحوى ياوحوى، ورمضان جانا، وافرحنا به، محلات الملابس ولعب الاطفال والزينة مزدحمة.

 
وعلى مستوى الأسر المصرية تجد ما تم تدبيره طوال العام قد بدأ يتحول إلى عمليات شراء كثيفة.. العزومات بين الأقارب والمعارف تتوالى.. وكل ده رغم الأزمات الأقتصادية الطاحنة!


ووقت الإفطار تجد من يوقف المارة سواء من يركب سيارته أو السائر في الطريق أو راكب المواصلات العامة، ليعطيك زجاجة مياه أو بضعة تمرات أو علبة تحوى سندويتشات أو وجبة متكاملة مع إبتسامة جميلة ودعاء.. أطفال كاللولؤ المنثور يوزعون عليك البلح أو كوب العرقسوس والتمر هندي والكركادية أو علب العصير المغلقة.


وحتى لا يتهمنى أحد بالتحيز لمصريتى، أقول هل تجد مثل هذه المظاهرالمشحونة بالمشاعر والعواطف في مكان أخر حتى ولو كان يتميز بالثراء والغنى الفاحش، وحتى لو إنتقلت بعض مظاهره، هل تكون ممزوجة بالروح والحميمية والمشاعر والدفء المصرى ؟! أترك الأجابة لكم رغم أننى أعرفها!
 

 حتى مدفع الأفطار وصوت من يعلن إنطلاقه: "مدفع الافطار.. أضرب.. بم.. "، ثم يأتى صوت المذيع أو المذيعة: "وأنطلق مدفع الإفطار حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت".. سمة مصرية لاتشعر بها إلا هنا.
 

والمسحراتى الذى إرتبط بالوجدان الشعبى تحول إرتباطه من إيقاظ الناس في الحارة إلى إيقاظ الشعب والوطن ويجعله بذلك فريدا، بل ويتحول إلى ذاكرة للأمة خاصة أوقات الأزمات والحروب، ومحفزا للجماعة الشعبية.. ويظهر هذا بوضوح حين إلتقط شاعرنا الكبير فؤاد حداد التيمة الشعبية ليلبسها المضمون الإجتماعى والسياسى لتنطلق بحنجرة سيد مكاوى على أثير التليفزيون والراديو لتتحول الى أكبر مسحراتى شعبى.
 

تعالوا لنرى فؤاد حداد وهو يكتب ليلة عن "أبا فصاد " مرتديا زي المسحراتى وبادئا المقولة الشهيرة "إصحى يا نايم.. وحد الدايم.. لينطلق: وقول نويت.. بكره إن حييت..الشهر صايم.. والفجر قايم.. إصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم

مسحراتي.. منقراتي.. مغنواتي.. وكلامى دوا.. لازم يدون.. في من تلوى.. ومن تلون.. كمثل سمكة.. بتعوم في كنكة.. وعامل لى راجل.. شديد في بأسه.. ع الخضرة أخضر.. ع الصفرة أصفر.. ع البيضه أبيض.. والكل فاقه.. لكن ما همش.. صاحبنا همش.. على الدفاتر.. وقال تآنسوا.. بيروقراطي.. يقول قيراطي.. فدان بيطرح..


دهب بلمسه.. فدان بيطرح.. من غير ما أفلح.. غيرى اللى يسرح.. وراجمايسه.. لكن الحكاية.. لها نهاية.. الريش حيسقط.. اللي أنت لابسه.. أراد صيدا.. وكاد صيدا.. وكاد كيدا.. أبو فصاده.. فصاد نفسه.. مثل ضربته.. والا انضرب لى.. علي غرابته..


المشي طاب لي والدق على طبلي.. ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال.. الرجل تدب مطرح ما تحب.. وأنا صنعتي مسحراتي في البلد جوال.. حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال.. وكل شبر وحته من بلدي حته من كبدي حته من موال.


كان عندي زغلول ورايح للطبيب عارضه.. جسمه رقيق ما تعرف طوله من عرضه.. خده انجرح في النسيم لما النسيم عارضه.. يا للي حزين ع الي فات وقتلت زغلولى.. كان عندى حب الدرة أبرك من اللولى.. حزنك على مال مكلفني الشقا والغم.. والدمع والدم من عينى ومن عين أبى.. أدى البلد نورت بالورد والعنب.. ورجع لى زغلولي مالك ثورته وعرضه..
 

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إصحى يا نايم وحد الدايم.. السعي للصوم خير من النوم.. دي ليالي سمحه نجومها سبحه.. إصحى يا نايم يا نايم إصحى.. وحد الرزاق.. نقول كمان ولا كفاية ماقاله فؤاد حداد، أقصد المسحراتى المصرى! 
yousrielsaid@yahoo.com

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