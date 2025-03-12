حكايات فوازير فطوطة وسمورة في رمضان..ماذا قال عنها صلاح جاهين؟.. حقيقة علاقتها بمسرحية المتزوجون.. وسر إعلان سمير غانم عدم العودة إلى تقديمها مرة أخرى

سمير غانم، ممثل كوميدي موهوب، افتقدناه على شاشة رمضان، نجح ضمن فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع جورج والضيف أحمد في تقديم أعمال مسرحية ناجحة استغلها في البداية المخرج محمد سالم فب تقديم فوازير رمضان " على رأي المثل " أواخر الستينات، وحديثا قدمه المخرج فهمي عبد الحميد في فوازير فطوطة وسمورة التي استمرت ثلاث سنوات وما زالت يحبها الكبار والصغار.



فكرة فوازير فطوطة التي قدمها سمير غانم كانت في البداية تدور حول الرحالة ابن بطوطة، وفي البداية كان من المقرر أن تكون الفوازير بعيدة كل البعد عن الكوميديا، بل أن تتناول أسفار الرحالة الشهير ابن بطوطة، ولكن تم تطويرها لتحمل الشخصية الرئيسية اسم فطوطة ويتخللها الاستعراض، ويظهر سمير غانم بحجمه الطبيعي في شخصية سمورة.

بدلة من اللون الاخضر

كانت في البداية ملابس فطوطة سوداء، ولكن تم تغيير لونها للون الأخضر لتصبح عبارة عن بدلة خضراء وحذاء كبير أصفر وببيونة سوداء. كما لحن موسيقى فطوطة الملحن سيد مكاوي، وأشرف على الاستعراضات مصمم الاستعراضات حسن عفيفي.

شخصية فطوطة

يذكر المخرج فهمي عبد الحميد أن فطوطة في الحلقات الثلاث الأولى كان يرتدي بدلة سوداء، ليكمل قائلًا: "أوقفنى واحد من الجمهور في الشارع، وسألني لماذا فطوطة كئيب ويرتدى بدلة سوداء؟ فعلى الفور قررت أن أستجيب لرأي جمهوري".

نجاح ساحق للفوازير

والغريب في الأمر أن سمير غانم لم يتحمس لفكرة فطوطة حين عرضها عليه المخرج فهمي عبد الحميد، لذا فقد فوجئ بعد ذلك بالنجاح الساحق الذي حققته الفوازير.

ويشير غانم إلى الصعاب التي واجهتهم في صنع الفوازير، مؤكدًا صعوبة تصغير حجمه في المونتاج، وتخوفه من تقديم فوازير وسط نجوم كبيرة مثل نيللى وشريهان.

سمير غانم فى شخصية فطوطة وسمورة

فكر النجم سمير غانم في كيفية تغيير بعض الأشياء في الشخصية لكي يصلوا في نهاية المطاف لشكل مرضي وجذاب، وبالصدفة وخلال جلوسه في الاستديو يسجل أغنية تفاجئ بأن المهندس يسرع في الصوت على الأجهزة التي تعمل أمامه، وحس الفنان الكوميدي داخله تحرك، وطلب من المهندس أن يبطئ في الصوت قليلًا، ثم يسرعه بدرجة معينة، وعندما فعل ذلك دخلوا في نوبة ضحك على هذا الصوت، فنجحت فكرته وأصبح هذا صوت فطوطة.

الملابس تصميم وداد عطية

الصدفة لم تلعب في اختيار صوت فطوطة فقط، لكن في اختيار شكل وهيئة فطوطة، وهذا انعكس فى اختياره البدلة، البيبيون، والنظارة، كما فكر في جعل الحذاء مميزًا، وبرع الراحل سمير غانم في تقديم الشخصيتين سمورة وفطوطة، حتى إنه يمكن أن تصدق أن فطوطة شخصية حقيقية، ومثلت ملابس فطوطة المميزة علامة تكمل روح الشخصية من تصميم مصممة الأزياء وداد عطية.

سمير غانم ونيللى وشريهان اشهر فوازير فى رمضان



وقدم سمير غانم فوازير فطوطة لأول مرة في رمضان عام 1982، وكانت الفوازير والشخصية فكرة المخرج فهمي عبد الحميد، كتبها الشاعر عبد الرحمن شوقى في ثلاث أجزاء في رمضان 1983، 1984، وبعد وفاة فهمي عبد الحميد قدم سمير غانم شخصية فطوطة في مسلسل قصير من الرسوم المتحركة بعنوان "فطوطة وتيتا مظبوطة"، والذي عرض في رمضان عام 2010.

ذكريات رمضان

وتحدث الراحل سمير غانم في أكثر من لقاء حول شخصية فطوطة، ففي برنامج "ذكريات رمضان" مع الإعلامية سوزان حسن قال: إن المخرج فهمي عبد الحميد استوحى شكل بدلة فطوطة وأن تكون واسعة جدا من مسرحية "المتزوجون"، عندما ارتدى سمير في المسرحية بدلة واسعة، وأشار إلى أن الشخصية دخلت قلوب الناس حتى إن صلاح جاهين قال له "ماحدش يعني يكتبلك في الفوازير غير عبد الرحمن شوقي"، لأنه كان يريد أيضا أن يكتبها له.



وكتب صلاح جاهين بعد ذلك عن فطوطة أنه من أفضل الشخصيات التي يمكن أن تؤثر على الطفل تأثيرا مباشرا، وقال غانم خلال اللقاء إنه على مدار ٣ سنوات وهو يقدم الشخصية بدأ يشعر به كشخصية ربنا خلقه هكذا لكن قلبه أبيض ودمه زي العسل، يحب أن يظهر أنه فاهم كل حاجة لكنه ليس كذلك.

يفضل العروض المباشرة للاطفال

وأضاف الفنان سمير غانم: أخذت قرار التوقف بعد رحيل المخرج فهمي عبد الحميد، لكن قدمتها على مدار ٤ سنوات بإحدى الفضائيات وكانت ناجحة، وبعدها لم يكن قرار توقف لكن قرار أنه لن يقدم الشخصية إلا في وجود فكرة جديدة، لأن المواضيع أصبحت مكررة، كما أن سحر الفوازير اختفى بكثرتها، وأصبحت تجارية وتقدم لوضع الإعلانات بها لتجلب عائد للمحطة.



وأشار إلى أنه كان يحب عروض فطوطة المباشرة للأطفال وقدم حفلات خارج مصر في أماكن منها الكويت والأردن، ولم يكن العرض مجزيا ماديا لكنه كان يحبه، لكن رأى أن يتوقف لأنه في حياته لا يحب السير على وتيرة واحدة، لكن السبب الأقوى هو أن أصبح هناك تنازع على صاحب شخصية فطوطة فتوقف حتى تحل الأزمة.

الفوازير خطرا على الفنان

وأضاف سمير غانم أنه من المستحيل أن أفكر في العودة لتقديمها مرة ثانية للتليفزيون؛ لأن الفوازير بصراحة أصبحت تمثل خطرًا على الفنان، والفنان الذكى هو الذي يرفض تقديم فوازير مصورة للتليفزيون، لأنها بلا شك ستأخذ منه ولن تعطيه شيئا بعد أن أصبحت مثل النكتة البايخة التي تقال وتتردد كثيرًا ولا يوجد ما يضحك أحد عليها، كما أن تكرار النكتة في الفوازير يتمثل في عدم إضافة شيء أو تجديد من أي نوع، ومن الأسباب الرئيسية التي عجلت بانهيار فوازير التليفزيون انتشار الكليبات وقنوات الأغانى، فمعظم الكليبات تحتوى على استعراضات وأدوات إبهار عالية جدًا.

المخرج فهمى عبد الحميد

لم تكن فوازير فطوطة وسمورة هي الفوازير الأولى لسمير غانم في التليفزيون، فقد قدم مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح فوازير في بداية التليفزيون كتبها حسين السيد وأخرجها محمد سالم، وقد توقفت برحيل الضيف أحمد عام 1970، وقد اعترف غانم أكثر من مرة أنها كانت سبب شهرته الحقيقية، إلى جانب بعض الأعمال الدرامية التي قدمها في رمضان مثل مسلسل "حكاية ميزو"، مسلسل "شربات لوز"، أو بمشاركاته الأخيرة مع ابنته الموهوبة دنيا في مسلسل “ لهفة ”.

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