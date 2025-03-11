أمانتي الشباب والمرأة بحزب التجمع يشاركان في الجلسة العامة لمجلس النواب

شارك أعضاء اتحاد الشباب التقدمي واتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع مجلس النواب في زيارة رسمية ضمن اللقاءات التثقيفية التي يجريها المجلس للأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع المدني.

والتقي شباب وفتيات الحزب بالأمين العام لمجلس النواب المستشار احمد مناع، وعبروا عن سعادتهم بالدعوة والتعرف علي اعمال المجلس عن قرب والسماح لهم بالمشاركة في الجلسة العامة ومشاهدتهم المناقشات حول القوانين والاتفاقيات خلال حضورهم بالجلسة.

وزار اعضاء الحزب متحف المجلس والمكتبة وتعرفوا علي تاريخ المجلس ودورة الرقابي والتشريعي خلال محاضرة تثقيفية حصلوا عليها داخل مجلس النواب.

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