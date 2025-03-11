بسبب نصف دجاجة، لبنانى يطلق الرصاص على محل وجبات جاهزة قبل الإفطار

أقدم لبنانى على إطلاق الرصاص بشكل عشوائى على محل لبيع الدجاج المشوى، الأمر الذي نتجه عنه إصابة شخصين بينهما طفل.

لبناني يفتح النار على محل دجاج مشوى

وحسب التفاصيل التى نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام، أصيب شخصان أحدهما طفل برصاص مواطن لبناني أغضبه عدم حصوله على نصف دجاجة قبيل الإفطار فقام بفتح النار على محل بيع الدجاج.

باطلاق النار عشوائيًا على محل لبيع الدجاج المشوي في الزاهرية

وبحسب الوكالة، قام المتهم باطلاق النار عشوائيًا على محل لبيع الدجاج المشوي في الزاهرية في طرابلس، شكال لبنان، بعد رفض صاحب المحل بيعه نصف فروج بسبب نفاد الكمية، ما أدى إلى إصابة الفتى (13 عامًا) برأسه إصابة حرجة، وإصابة آخر بيده، وتم نقلهما إلى المستشفى الحكومي لتلقّي العلاج، وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.