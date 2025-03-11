الأربعاء 12 مارس 2025
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منوعات

بسبب نصف دجاجة، لبنانى يطلق الرصاص على محل وجبات جاهزة قبل الإفطار

إطلاق نار على محل
إطلاق نار على محل دجاج مشوى، فيتو

أقدم لبنانى على إطلاق الرصاص بشكل عشوائى على محل لبيع الدجاج المشوى، الأمر الذي نتجه عنه إصابة شخصين بينهما طفل.

لبناني يفتح النار على محل دجاج مشوى

وحسب التفاصيل التى نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام، أصيب شخصان أحدهما طفل برصاص مواطن لبناني أغضبه عدم حصوله على نصف دجاجة قبيل الإفطار فقام بفتح النار على محل بيع الدجاج.

باطلاق النار عشوائيًا على محل لبيع الدجاج المشوي في الزاهرية

وبحسب الوكالة، قام المتهم باطلاق النار عشوائيًا على محل لبيع الدجاج المشوي في الزاهرية في طرابلس، شكال لبنان، بعد رفض صاحب المحل بيعه نصف فروج بسبب نفاد الكمية، ما أدى إلى إصابة الفتى (13 عامًا) برأسه إصابة حرجة، وإصابة آخر بيده، وتم نقلهما إلى المستشفى الحكومي لتلقّي العلاج، وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

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الدجاج المشوي الوكالة الوطنية للاعلام مواطن لبناني محل بيع الدجاج الزاهرية طرابلس

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