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الجزائر تخطط لاستيراد مليون رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

استيراد مليون رأس
استيراد مليون رأس ماشية، فيتو

 أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بإطلاق مناقصة  دولية لاستيراد نحو مليون رأس من الماشية تحضيرا لعيد الأضحى.

 

استيراد مليون رأس ماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم الأحد الماضي في بيان أن البلاد تعتزم استيراد مليون رأس ماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وجاء في البيان أن الرئيس أمر بـ "إعداد الاجراءات  في أقرب الآجال مع دول لها قدرة التموين لاستيراد مليون رأس من الماشية تحضيرا لعيد الأضحى"، على أن يتضمن دفتر الشروط سقف الأسعار.

 

جعل شعيرة الأضحية في متناول الجزائريين من ذوي الدخل المحدود

كما أمر الرئيس الجزائري بأن "تتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة في الشعبة، والعمل مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع".

علاوة على ذلك، "أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات والمؤسسات والشركات على أن تتكفل هذه الأخيرة بالتوزيع والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين".

وأكد وزير النقل الجزائري، سعيد سعيود، في تصريح إعلامي، اليوم الثلاثاء، على أهمية إعادة فتح فسحة الميناء الجاف ببلدية تكستير، شرق ولاية برج بوعريريج، مضيفا أن التعليمات وجهت لمواني أرزيو، وهران، الجزائر العاصمة، عنابة وسكيكدة، للاستعداد من أجل استقبال مليون رأس من الماشية المستوردة لعيد الأضحى، وتوزيعها في ظرف قياسي.

وتأتي هذه الاجراءات بهدف جعل شعيرة الأضحية في متناول الجزائريين من ذوي الدخل المحدود بعد سنوات من الأسعار الباهظة.

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الرئيس الجزائري تبون الماشية عيد الأضحى

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