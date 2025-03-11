شكاوى جديدة من معلمين ومعلمات مدرسة أبو الهول، ومطالبة الجهات المسئولة بسرعة التحرك

أرسل العاملون بمدرسة أبو الهول القومية بالجيزة بشكاوي جديدة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والجهات الرقابية ضد ما وصفوه بالمخالفات الجسيمة التي تهدد العملية التعليمية بالمدرسة وتجاهل المعاهد القومية ووزارة التعليم استمرار التجاوزات والمخالفات.

وكشفت الشكاوي أنه يتم تعطيل أي إجراءات قانونية تُتخذ ضد شخصيات مسئولة في إدارة المدرسة، إلى جانب إعادة تعيين مسئولين سبق فصلهم بسبب مخالفات، وتعيين موظفين بعد سن التقاعد برواتب ضخمة دون أي حاجة فعلية لهم وعدم دفع مستحقات التأمينات والضرائب رغم خصمها شهريًا من رواتب العاملين، وحصول بعض مسئولي الإدارة على مرتبات تتجاوز عشرات الآلف من الجنيهات في الوقت الذي يحرم فيه المعلمون من الحد الأدنى للأجور وعلاوات غلاء المعيشة.





وناشد العاملون بالمدرسة الجهات المعنية التدخل فورًا لإنقاذ المدرسة والعاملين بها من هذه التجاوزات الصارخة التي تهدد العملية التعليمية برمتها.

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