الكرملين يعلق على أحداث العنف في سوريا

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه يتعين أن ينتهي العنف في سوريا بأقرب وقت ممكن.

الكرملين يطالب بسرعة انهاء الحرب في سوريا

جاء ذلك ردًا على سؤال بشأن الاشتباكات في سوريا بين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد والسلطات الجديدة بقيادة أحمد الشرع، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

أمس الأحد، قال دبلوماسيون: إن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق، اليوم الاثنين، لبحث تصاعد العنف في سوريا.

ونقلت "رويترز" عن الدبلوماسيين أن هذا الطلب يأتي بعد تدهور الوضع في منطقة الساحل السوري.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت الأحد، بدء المرحلة الثانية من العملية الأمنية لملاحقة فلول وضباط النظام السابق بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدن الساحل.

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