الإثنين 10 مارس 2025
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الرحمة التي تسبق الخوف

في لحظاتِ الضيق، حينَ تضيقُ بنا الدنيا وتُطبقُ المخاوفُ على قلوبِنا، أولُ ما نشعرُ بهِ هو العجزُ. عجزٌ أمامَ المستقبلِ الغامض، عجزٌ أمامَ الألمِ الذي لا نعرفُ كيفَ نتجاوزه، وعجزٌ أمامَ الخوفِ الذي يُحاصرُنا كظلٍّ لا يفارقُنا.

لكن، في وسطِ كلِّ هذا، يأتينا صوتُ المزمورِ ليُذكِّرَنا بحقيقةٍ عظيمة: "إِلَهِي رَحْمَتُهُ تَتَقَدَّمُنِي" (مزمور 59: 10) فقبلَ أن تخافَ، كانت رحمتُه هناك. وقبلَ أن تسقطَ، كانت يدُه ممدودةً لكَ. وحتى قبلَ أن تصلَ إلى الضيقةِ، كانت نعمتهُ تُحيطُ بكَ من كلِّ جانب.

أحيانًا نظنُّ أنَّ اللهَ يتدخلُ متأخرًا، لكنَّ الحقيقةَ أنَّ رحمتَهُ تسبقُنا دائمًا. نحنُ فقط لا نراها إلا حينَ ننظرُ إلى الوراءِ بعدَ أن نعبرَ الأزمةَ بسلامٍ. نُدركُ بعدها كيفَ كانت يدُه تعملُ في الخفاءِ، كيفَ مهَّدَ لنا الطريقَ دونَ أن ننتبهَ، وكيفَ وضعَ في طريقِنا أشخاصًا وأحداثًا كانت رسائلَ حبٍّ منهُ إلينا.

لكن، كيفَ نعيشُ هذهِ الثقةَ وسطَ المخاوف؟ تذكَّرْ إحساناتِ اللهِ السابقة، فحينَ تشعرُ بالخوفِ من المستقبلِ، ارجعْ إلى الماضي. تذكَّرْ كمْ مرةً كنتَ تظنُّ أنَّ الأمرَ انتهى، لكنهُ لم ينتهِ. كمْ مرةً شعرتَ أنكَ وحدَك، لكنَّ يدَهُ كانت تُمسكُكَ دونَ أن تدري.

آمنْ أنَّ الرحمةَ تسبقُ الضيقة، فلا تنتظرْ حتى ترى الحلَّ بعينِكَ كي تؤمنَ أنَّ اللهَ معَكَ. آمنْ أنَّهُ يُرتِّبُ الأمورَ قبلَ أن تراها، وأنَّهُ يُعالجُ المشكلةَ قبلَ أن تشعرَ بوجودِها.

لا تدعْ الخوفَ يعميكَ عن الرحمة، أحيانًا نكونُ مثلَ التلميذِ الذي كانَ في السفينةِ معَ المسيحِ وسطَ العاصفة، وننسى أنَّ الربَّ لا يمكنُ أن يتركَ سفينتَهُ تغرق. مهما كانَ الموجُ عاليًا، هناكَ يدٌ أقوى تُمسكُ بنا، ورحمةٌ تُحيطُ بنا حتى لو لم نكنْ نراها.

حينَ تُدركُ أنَّ رحمتَهُ تسبقُكَ، لن تعودَ تخافُ المستقبلَ، لأنَّك تعلمُ أنَّهُ هناكَ، ينتظركَ بحبٍّ، يسبقُ خطواتِكَ كي يُمهدَ لكَ الطريقَ، ويُمسكُ قلبَكَ كي لا يسقطَ في دوامةِ الخوف.

بعيون تحبنا

هدية بلا شروط

فمهما اشتدَّتِ الضيقةُ، ومهما ظننتَ أنَّكَ وحدَكَ.. تذكَّرْ هذهِ الحقيقةَ العظيمة: قبلَ أن تصلَ إلى المشكلة، رحمةُ اللهِ كانت هناك، تسبقُكَ بخطواتٍ، وتُحيطُ بكَ من كلِّ جانبٍ.
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الخوف من المستقبل الرحمة رحمة الله مخاوف فيتو بوابة فيتو الكاتب بولا وجيه

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