هدية بلا شروط

في زاويةٍ منسيةٍ من القلب، حيث تتراكم الأوجاعُ الصغيرة مثل غبارِ أيامٍ لم نجد فيها أنفسَنا، نقفُ أحيانًا ونسأل: من نكون؟ وما الذي يُحدِّد قيمتَنا؟ هل هو نجاحُنا؟ أم نظرةُ الناسِ إلينا؟ أم تراها تلك المعاييرُ الباردةُ التي يضعها العالمُ للحكمِ علينا؟

لكن، هناكَ صوتٌ آخرُ، بعيدٌ عن ضجيجِ المقاييسِ الظالمة. صوتٌ رقيقٌ، لكنه ثابتٌ كالصخرِ، قويٌّ كالنورِ حينَ يشقُّ العتمةَ. هذا الصوتُ يقول لكَ: إذ صِرتَ عزيزًا في عينيَّ، مُكرَّمًا، وأنا قد أحببتُك.

تخيلْ للحظةٍ أنكَ طفلٌ صغيرٌ يمشي في شارعٍ مزدحم، يدُه في يدِ أبيه. لا يعبأُ بالوجوهِ العابسةِ من حوله، ولا يهتزُّ بثقلِ العالمِ على كتفيه، لأنه يعلمُ أنه ممسوكٌ بيدٍ لا تترك. كذلكَ أنتَ، حينَ تُدركُ أنكَ غالٍ عند الله، لن تعودَ بحاجةٍ لموافقةِ أحدٍ، ولن تبحثَ عن قيمتِك في أعينِ العابرين.

أنتَ لم تُخلقْ لتُرضي الجميعَ، ولم تُوجَدْ لتقيسَ نفسَك بميزانِ الإنجازاتِ والأرقام. قيمتُكُ محفورةٌ في قلبِ اللهِ منذُ الأزل، قبلَ أن تتعلمَ كيفَ تَخطو، وقبلَ أن تُدركَ حتى من تكون.

حينَ يخذلُك الناسُ، تذكَّرْ أنه لم يَخذلْك. حينَ تتساءلُ إن كنتَ كافيًا، اعلمْ أنه أحبَّك قبلَ أن تفعلَ أيَّ شيءٍ يستحقُّ الحبَّ. وحينَ تضيعُ في متاهاتِ الحياةِ، عدْ إلى هذهِ الحقيقةِ البسيطةِ والعميقةِ في آنٍ واحد: أنتَ محبوبٌ.

ليسَ لأنكَ ناجحٌ. ليسَ لأنكَ جميلٌ. ليسَ لأنكَ محبوبٌ من الناسِ. بل لأنكَ أنتَ، بكلِّ ما فيكَ، بكلِّ ضعفِكَ، بكلِّ فرحِكَ وانكسارِكَ.. وهذهِ المحبةُ، محبةُ اللهِ، هي النعمةُ التي لا تستحقُّها كما أنا أيضًا، لكنها لكَ... لأنها ببساطةٍ، هديةُ الأبِ للابنِ، والعاشقِ لمن لا يستطيعُ أن يراهُ بعيدًا.

هي ليستْ عقدًا مؤقتًا، وليستْ مشروطةً بمزاجِ يومٍ جيدٍ أو عملٍ صالحٍ تُقدِّمُه. هيَ مثلُ شمسٍ لا تُطفأُ، تشرقُ كلَّ صباحٍ لتُذكِّرَكَ بأنَّ الحياةَ قد تخذلكَ، لكنَّ اللهَ لا يفعلُ ذلكَ أبدًا.

فلا تبحثْ عن قيمتِكَ في نظراتِ الآخرين، ولا تَسعَ لإرضاءِ ميزانٍ ظالمٍ لا يمتلئُ أبدًا. أنتَ محبوبٌ، لا لشيءٍ فعلتَه، بل لأنكَ ببساطةٍ، ابنُ من لا ينسى أبناءَهُ أبدًا.

للمتابعة على الفيس بوك: @Dr.PaulaW

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.