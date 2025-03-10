بعد انخفاض التضخم، خبير يزف بشرى سارة بشأن الاقتصاد وأسعار السلع

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن بشرى سارة للاقتصاد المصري، وذلك بخفض الفائدة، مع انخفاض معدل التضخم بنسبة كبيرة في شهر فبراير، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يمثل فتح آفاق لزيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

كما كشف هاني توفيق أيضًا عن تأثير الانخفاض في معدل التضخم، الذي شهدته مصر في شهر فبراير، على معدل ارتفاع أسعار السلع.

خبر سعيد للاقتصاد بعد خفض التضخم

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن انخفاض معدل التضخم في مصر: "كما توقعنا قبلًا، معدل التضخم فى مصر انخفض جذريًا من 23.2٪ الى 12.5% فقط فى فبراير نتيجة تغيير سنة الأساس."

كما زف البشري للاقتصاد المصري، فقال هاني توفيق: "خبر سعيد للاقتصاد لخفض الفائدة وزيادة الاستثمار والانتاج والتشغيل، وسئ للمعتمدين فى حياتهم على فوائد البنوك، وما أكثرهم للأسف"

وعن تأثير انخفاض التضخم على الأسعار، قال هاني توفيق: "انخفاض معدل التضخم لايعنى أن الأسعار تنخفض. ستظل ترتفع وإنما بمعدلات أقل."



جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل تباطؤًا كبيرًا، وانخفض التضخم من 23.2% في شهر يناير 2025، ليسجل انخفاضًا بلغ 12.5% في شهر فبراير 2025.

أسباب تراجع التضخم والأسعار

ويرجع بعض الاقتصاديين التراجع في التضخم إلى ما يُعرف بـ "تأثير سنة الأساس"، حيث يتم مقارنة متوسط الأسعار في فبراير 2025، بما كانت عليه في فبراير 2024، فإذا كانت الأسعار في العام الماضي مرتفعة، تكون الزيادة في الأسعار الحالية أقل نسبيًا، لكن ذلك لا يعني انخفاضًا فعليًا في الأسعار.

انخفاض معدل التضخم في مصر، فيتو



وأكد بعض الخبراء الاقتصاديين ان شهر فبراير 2025 سيشهد زوال تأثير الأساس السنوي بشكل نهائي، ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في معدل التضخم السنوي العام، متوقعين "أن يكون معدل التضخم الشهري مرتفعًا بسبب العوامل الموسمية المرتبطة بشهر رمضان."

وكانت الأسعار قد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في فبراير 2024، حيث ارتفعت بنسبة 11.4% على أساس شهري، أعلى معدل شهري مسجل في بيانات البنك المركزي منذ عام 2005.

وتشير الاحصاءات إلى أن معدل التضخم السنوي يتجه نحو التراجع منذ أن وصل لأعلى مستوياته في سبتمبر 2023، حيث بلغ معدل التضخم 38%، في حين يشير البنك المركزي إلى أن معدلات التضخم الحالية لا تزال أعلى من المستهدف، الذي تم تحديده من قبل البنك المركزي عند 7% بنهاية الربع الأخير من عام 2024.



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