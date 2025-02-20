خبير اقتصادي يتوقع خفض البنك المركزي سعر الفائدة اليوم ويكشف السر

توقع الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن يقوم البنك المركزي المصري، في اجتماع اليوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة في حدود 2%، كاشفًا عن السر الذي دفعه لتوقع خفض سعر الفائدة، الذي يمكن أن يتوجه إليه البنك المركزي اليوم.

توقع خفض البنك المركزي لسعر الفائدة

وعن سر توقعه بـخفض البنك المركزي لسعر الفائدة، أكد هاني توفيق أنه من الضروري أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لمقاومة الركود التضخمي، ولتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة لرفع التشغيل.

اجتماعات البنك المركزي اليوم، فيتو



وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن توقعه لخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة: "توقعى لخفض الفائدة اليوم فى حدود ٢٪. خفض الفائدة لازم لمقاومة الركود التضخمى الذى نحن بصدده تقريبًا، ويشجع الاستثمار، وتوطين الصناعة، ويرفع التشغيل، وحصيلة ضرائبية تخفض عجز الموازنة، وتصدير، وسداد ديون".

البنك المركزي يحسم قراره اليوم بشأن سعر الفائدة



جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يحسم اليوم، الخميس، في اجتماعه مصير سعر الفائدة، حيث تجتمع اليوم لجنة السياسات النقدية، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك اليوم الخميس 20 فبراير، وهو أول اجتماعات في 2025.

ويستخدم البنك المركزي المصري أداته لسعر الفائدة للسيطرة على التضخم، ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وذلك من خلال خفض سعر الفائدة، مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

اجتماعات البنك المركزي اليوم، فيتو



ويقصد بسعر الفائدة نسبة من رأس المال المستثمر، ويحصل عليها المستثمر مقابل تنازله عن التصرف في أمواله خلال مدة محددة، وتختلف المدة حيث يؤثر على سعر الفائدة، وكلما طالت المدة يتوقع أن يحصل المستثمر على عائد أكبر، وكلما قصرت يتوقع أن يحصل المستثمر على عائد أقل.

خلال عام 2024 قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% على مرتين، في فبراير ومارس 2024، لكنه أبقى عليها دون تغيير على مدار آخر 6 اجتماعات متتالية عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في مصر

يتوقع بعض المحللون الاقتصاديون إما تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في مصر بدون تغيير أو تخفيضها خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، لخفض التضخم وارتفاع الأسعار، وفي ظل تزايد حالة الغموض الاقتصادي العالمي نتيجة قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

كما توقع عدد من المحللين الاقتصاديين في تثرير نشرته وكالة الأنباء "بلومبيرج" بإبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي البالغ 27.25% للمرة السابعة على التوالي، في ظل تباطؤ معدل التضخم المرتفع في مصر بأقل من التوقعات.

في الوقت الذي توقع خبراء مؤسسة "مورجان ستانلي آند كو إنتل" خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".



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