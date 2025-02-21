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اقتصاد

خبير يكشف تأثير قرار المركزي في البورصة المصرية ويتوقع موعد خفض الفائدة

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

اجتماع البنك المركزي اليوم، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس 20 فبراير 2025، حيث ظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.

 

 

 نمو المؤشرات الأولية للاقتصاد المصري 

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسين خبير أسواق المال في تصريحات لــ “ فيتو ”: جاء هذا القرار في سياق اقتصادي محلي يشهد استقرارًا نسبيًّا، حيث أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نموًا اقتصاديًّا بوتيرة أسرع مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، الذي سجل نموًّا بنسبة 3.5%. هذا النمو مدفوع بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. 

بالإضافة إلى ذلك، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.7% في الربع الثالث.

 

 

استقرار معدل التضخم الأساسي عند 22.6% في نفس الشهر 

وأضاف حسين قائلًا: على صعيد التضخم، استقر المعدل السنوي عند 24.0% في يناير 2025، مع استقرار معدل التضخم الأساسي عند 22.6% في نفس الشهر، هذا الاستقرار يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيًّا، خاصة في أسعار السلع الغذائية التي سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 20.8% في يناير 2025.

 

تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة أبريل القادم 2025

وأشار محمد حسين إلى أنه من المحتمل بنسبة كبيرة تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة أبريل المقبل 2025، نظرًا لتخفيض معدلات التضخم المرتفعة.

 

 

 القرار على البورصة وسوق المال المصري يتسم بالتعقيد 

وأضاف حسين أن تأثير هذا القرار في البورصة وسوق المال المصري يتسم بالتعقيد من ناحية، حيث إن تثبيت أسعار الفائدة سيؤدي إلى استقرار تكلفة الاقتراض، مما يدعم الشركات في خططها التوسعية ويعزز من ثقة المستثمرين ومن ناحية أخرى، قد يفضل بعض المستثمرين توجيه أموالهم نحو الأدوات الادخارية ذات العائد الثابت، مما قد يؤثر في حجم السيولة المتدفقة إلى سوق الأسهم.

ونوه بأنه في ظل هذه المعطيات، يتوقع حسين أن تشهد البورصة المصرية حالة من الترقب  مع مراقبة المستثمرين لتطورات معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أي تغييرات محتملة في السياسات النقدية المستقبلية.

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