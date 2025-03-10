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خارج الحدود

سموتريتش يسخر من محادثات مبعوث ترامب مع حماس: سذاجة

وزير المالية الإسرائيلي،
وزير المالية الإسرائيلي، فيتو

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين تعليقا على محادثات أجراها آدم بولر، مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى الإسرائيليين في غزة، مع حركة حماس: إن المحادثات تُعد "سذاجة من شخص بدأ مشواره دون معرفة النهاية لذلك قام بتصحيح الخطأ".

سومتريتش ينتقد المحادثات بين أمريكا وحماس 

وقال سموتريتش للإذاعة الإسرائيلية: "بالتأكيد سنعود قريبا للقتال في غزة".

واتهم وزير المالية الإسرائيلي رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي بالكذب، وقال: "لم يقل الحقيقة كاملة أمام الكابينت وأحيانا كان يقول غيرها".

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وأجرت الولايات المتحدة الأمريكية محادثات مباشرة مع حماس من أجل الإفراج عن الرهائن والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

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أمريكا حماس غزة

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