الخارجية الإيرانية: نجري مشاورات نووية مع روسيا والصين وأوروبا لتعزيز الثقة ورفع العقوبات

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تجري مشاورات نووية مع روسيا والصين وأوروبا لتعزيز الثقة ورفع العقوبات.



وقال عراقجي في تغريدة على برنامج "إكس"، اليوم الإثنين، "البرنامج النووي الإيراني كان وسيظل سلميًا بالكامل، وننفي أي احتمال لعسكرة البرنامج النووي الإيراني".

وشدد على أن طهران لن تتفاوض تحت الضغط أو التهديد، مشيرًا إلى أن المشاورات مع الترويكا الأوروبية، وروسيا، والصين تجري على أساس الاحترام المتبادل، بهدف تعزيز الثقة والشفافية مقابل رفع العقوبات.

وأكد عراقجي أن "إيران تعاملت مع الولايات المتحدة وفق مواقفها، فكلما تبنت نهجًا محترمًا، قوبلت بالمثل، وعندما لجأت للتهديد، واجهت رد فعل مناسبًا".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أكد يوم أمس الأحد، أن "إيران نعتبر أي توتر أو اضطراب أو صراع، يضر بها وبالمنطقة والعالم".

وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوره، إن "إيران لم تسع أبدا إلى صنع أسلحة نووية، وذلك بناء على فتوى قائد الثورة". مؤكدا أن "الكيان الصهيوني هو العامل الرئيسي للتوتر والأزمات في المنطقة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وصرحت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، بأن "طهران لن تناقش تفكيك برنامجها النووي".

وأوضحت البعثة الإيرانية، أن "طهران قد تنظر في إجراء محادثات بشأن المخاوف من استخدام برنامجها النووي عسكريا". مؤكدة أنه "إذا كان الهدف من المفاوضات إزالة المخاوف حول عسكرة البرنامج النووي الإيراني، فيمكن نقاش ذلك".



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