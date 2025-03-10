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خارج الحدود

ترامب: الأوكرانيون سيوقعون اتفاق المعادن لكنني أريد أن يجنحوا للسلام

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى اجتماعات كبيرة مزمعة في المملكة العربية السعودية ستشمل روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: "سننظر في الكثير من الأشياء. لدينا اجتماعات كبيرة قادمة، كما تعلمون، في المملكة العربية السعودية، والتي ستشمل روسيا، ولكن أوكرانيا، سنرى ما إذا كان بوسعنا إنجاز شيء ما".

وأضاف ترامب: "لقد مات الكثير من الناس هذا الأسبوع، كما تعلمون، في أوكرانيا، ليس فقط الأوكرانيين، بل والروس. لذا أعتقد أن الجميع يريدون رؤية ما يتم إنجازه. سنحقق الكثير من التقدم. أعتقد هذا الأسبوع".

وفيما يتعلق بـ  صفقة المعادن التي يتم التفاوض عليها مع أوكرانيا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تلتزم باستئناف المساعدات لأوكرانيا حتى لو تم التوصل إلى هذه الصفقة.

وقال: "أعتقد أنهم سيوقعون على صفقة المعادن. لكننا نريد منهم أن يرغبوا في السلام، حتى الآن لم يظهروا ذلك بالقدر الذي ينبغي لهم. أعتقد أنهم لم يظهروا ذلك الآن، وأعتقد أن هذا سوف يصبح واضحًا خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة. ففي النهاية، يجب أن نحظى بالسلام".

ويأتي ذلك على خلفية جولتين من المباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في السعودية وتركيا منذ فبراير الماضي، نوقشت خلالهما قضايا العلاقات الثنائية والأمن الاستراتيجي والتسوية في أوكرانيا.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأزمة الأوكرانية المملكة العربية السعودية روسيا أوكرانيا

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