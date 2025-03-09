صحيفة إسرائيلية: لا تقدم في مفاوضات الدوحة حول تبادل الأسرى مع حماس

نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مسئول إسرائيلي قوله إنه "لا تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حماس والأخيرة ترفض كل المقترحات بما فيها مقترح ويتكوف والمرحلة الثانية وفقا لشروطنا".

لا تقدم في مفاوضات الدوحة حول تبادل الأسرى

وقال المسئول الإسرائيلي في حديثه مع الصحيفة أنه لا تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حماس".

وأضاف: "أرسلت إسرائيل وفد تفاوض للعاصمة القطرية الدوحة لمنح واشنطن والوسطاء فرصة لاستمرار وقف إطلاق النار في غزة بشكل مؤقت. حماس تصر على البقاء بغزة وتطالب بانسحابنا من القطاع وبعدم العودة للحرب وهذا لن يحدث".

وقال: "الوفد الإسرائيلي المفاوض سيحاول سد الفجوات وسنواصل التمسك بمقترح ويتكوف" مشيرا إلى أن "الكابينيت يبحث مواصلة فرض ضغوط على حماس بينها وقف إدخال الماء والكهرباء للقطاع".

وفي ذات السياق نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مصدر سياسي قوله إنه "من المتوقع أن يبقى أعضاء الوفد الإسرائيلي في قطر ليومين تقريبا".

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