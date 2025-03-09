حماس تؤكد موافقتها على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

إدارة قطاع غزة، أعلنت "حماس"، اليوم الأحد، موافقة الحركة على تشكيل لجنة من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة لحين إجراء انتخابات.



ودعت حماس في بيان إلى البدء "فورا" في محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الحركة إن وفدها بحث مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن محمود رشاد في القاهرة وقف إطلاق النار في غزة واتفاق تحرير الرهائن مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين بجميع مراحله.

وعبّر وفد قيادة الحركة وفق البيان عن "شكره وتقديره للجهود المصرية في الفترة السابقة وخاصة في مواجهة مخططات التهجير، وتقديره لمخرجات القمة العربية وخاصة خطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".

وشدد الوفد بحسب البيان على "ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط".

كما أكد الوفد "موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية".

لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة

وتشمل الخطة المصرية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة، تشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة.

وأكد السيسي أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتضمن تسليم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة وإنشاء صندوق لدعم خطة إعادة الإعمار، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه.

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