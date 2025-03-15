برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن منزلة الرسول عند الله (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم المرسلين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله

في هذه الحلقة يستأنف فضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، حديثه وخواطره حول الآية الكريمة: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم".



ويقول: معلوم أن أحب الخلق إلى الله، عز وجل، هو سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأقرب الخلق من الله، سبحانه وتعالى، هو سيدنا رسول الله، وأكرم الخلق على الإطلاق، عند الله، هو سيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم.



انظروا معي إلى هذا الوحي، الذي أوحاه الله، عز وجل، إلى الحبيب الأعزم، والخليل الأكرم، على حضرته وآله أفضل الصلاة وأتم السلام.



جاء في الأثر أن الله، تعالى، أوحى إلى سيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، قوله، عز وجل: يا حبيبي، يا محمد.. الكل، إشارة إلى الأنبياء، والأولياء، والملائكة، وكل ما هو كائن في الكون.. يا حبيبي يا محمد، الكلُّ يعمل لرضائي، أي لعلي أرضى، أما أنت فأنا أعملُ لرضائك.



ويأتي القرآن ليؤكد هذا الخطاب الإلهي، والقرآن يؤكد هذه الحقيقة، حيث يقول تعالى للحبيب المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم: "ولسوف يعطيك ربك فترضى".



انظروا إلى مدى رحمة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بنا، وإلى مدى كرمه وعطفه على الأمة المحمدية، حينما جاء الخطاب من الله، قال ربي، وعزتك وجلالك، لن أرضى وواحد من أمتي في النار، فأوحى الله، تعالى، إليه: يا حبيبي يا محمد، وعزتي وجلالي، لن أسوءَك (وفي رواية: لن أخزيك) في أمتك، فإني قد قسمتُ يوم القيامة بيني وبينك، فأنت تقول: أمتي، أمتي، وأنا أقول: رحمتي، رحمتي.



منزلة سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، عالية جدا، والمصطفى صاحب المقام الفريد المفرد، المتفرد.



انظروا إلى قول خليل الرحمن، أبو الأنبياء، عليه السلام، قال: "ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا..".. سأل الله أن يريه كيف يؤدي المناسك والشعائر، والمصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: "خذوا عني مناسككم".



الكليم يسأل الله، عز وجل: "رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري"، عندما كلفه الله بالرسالة، والمصطفى يُعطى ويُمنح من الله دون أن يسأل، حيث يقول له، تبارك وتعالى: "ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك".



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