ارتفاع أسعار الكنافة والقطايف في رمضان.. زيادة تكلفة المواد الخام والطاقة والنقل «أبرز الأسباب».. وإقبال كثيف على شرائها رغم الغلاء (صور)

مع بدايات الشهر الكريم شهر رمضان تزداد حركة الأسواق ويقبل المواطنون على شراء الحلويات التقليدية التي ارتبطت بالشهر الكريم وعلى رأسها الكنافة والقطايف.

وهذا العام شهدت أسعار هذه الحلويات ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي وسط إقبال كبير من المستهلكين الذين يسعون للحفاظ على عاداتهم الرمضانية رغم الظروف الاقتصادية.

أسعار الكنافة والقطايف في الأسواق

تجولت عدسة فيتو داخل سوق الجيزة وقابلت عمار عطا الله أحد أصحاب محلات الكنافة والقطايف، وقال: تختلف أسعار الكنافة والقطايف وفقًا لطريقة تصنيعها وجودة المكونات المستخدمة، فقد تراوحت أسعار الكنافة المصنوعة على المكن الآلي بين 38 جنيهًا للكيلوجرام، أما القطايف فقد سجلت أسعارها 34 جنيهًا للكيلوجرام وفقًا لحجمها ونوع الدقيق المستخدم في تحضيرها.

كيلو القطايف: 34جنيهًا

كيلو الكنافة: 38جنيهًا

باكت الجلاش: 20 جنيهًا

باكت السمبوسة: 30 جنيهًا

عيش سوري (5 لقمات): 20 جنيهًا

إقبال واسع رغم ارتفاع الأسعار

وأضاف عمار: رغم الزيادة الملحوظة في الأسعار فإن الإقبال على شراء الكنافة والقطايف لا يزال كبيرًا خاصة في الأيام الأولى من رمضان ويرجع ذلك إلى كون هذه الحلويات جزءًا أساسيًا من العادات والتقاليد الرمضانية في مصر حيث تحرص العائلات على تحضيرها بطرق مختلفة سواء محشوة بالمكسرات والقشطة أو مغمورة بالعسل والسكر.

أسباب ارتفاع الأسعار

ويعود سبب ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل أبرزها زيادة تكلفة المواد الخام مثل الدقيق والسكر والسمن إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والنقل مما أثر على أسعار المنتجات النهائية كما أن زيادة الطلب في رمضان تلعب دورًا كبيرًا في تحريك الأسعار نحو الأعلى.

ابتكارات جديدة لجذب الزبائن

لم يقتصر الأمر على الكنافة والقطايف التقليدية بل بدأ أصحاب المحال في تقديم أنواع جديدة ومبتكرة لجذب الزبائن مثل الكنافة بالنوتيلا والقطايف المحشوة بالآيس كريم وهي أصناف لاقت استحسان فئة كبيرة من الشباب الذين يبحثون عن نكهات مختلفة تناسب العصر الحديث.

على الرغم من ارتفاع الأسعار تظل الكنافة والقطايف من أبرز الحلويات الرمضانية التي تحافظ على مكانتها في قلوب المصريين حيث لا تخلو أي مائدة إفطار منها وبينما يحاول البعض التأقلم مع الأسعار المرتفعة يحرص آخرون على شراء كميات أقل أو تحضيرها منزليًا كبديل اقتصادي لكن يظل الإقبال على هذه الحلويات دليلًا على تمسك المجتمع بعاداته وتقاليده خلال الشهر الكريم.

أصل الكنافة في مصر

وظهرت الكنافة في العصر الفاطمي في مصر، وأن المصريين هم أول من عرفوها وأصبحت جزءًا من الاحتفالات الرمضانية فيما يقول البعض انها ظهرت في العصر الأموي.

وتطورت صناعة الكنافة في مصر عبر العصور، وأصبحت هناك أنواع مختلفة منها، مثل الكنافة النابلسية والكنافة المبرومة.

ارتباط الكنافة برمضان

وتعتبر الكنافة من الحلويات الغنية بالسكريات التي تمد الجسم بالطاقة بعد ساعات الصيام الطويلة كما أصبحت جزءًا من التقاليد الرمضانية في مصر، حيث تحرص الأسر المصرية على تناولها في رمضان.

أصل القطايف

ويذكر بعض المؤرخين أن القطايف ظهرت في العصر المملوكي، وأنها سميت بهذا الاسم لأنها كانت تقطف من الصينية وانتشرت القطايف في مصر خلال العصور الإسلامية، وأصبحت من الحلويات الشعبية التي تحضر في المنازل والمحلات.

وتطورت القطايف في مصر عبر العصور، وأصبحت هناك حشوات مختلفة منها.

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