الدفاع الروسية تعلن إسقاط 88 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد: إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 88 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار، بحسب وكالة "رويترز".

روسيا تعلن إسقاط 88 مسيرة أوكرانية خلال الليل





وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن 52 من الطائرات المسيرة دُمرت فوق منطقة بيلجورود الحدودية، و13 فوق منطقة ليبيتسك، و9 فوق منطقة روستوف، وكلاهما في جنوب غرب روسيا، فيما أُسقطت بقية المسيرات التي أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق فورونيج وأستراخان وكراسنودار وريازان وكورسك الروسية.



وقال حاكما منطقتي ليبيتسك وريازان خلال الليل: إن منطقتيهما خضعتا لتحذيرات من غارات جوية لكنهما لم يبلغا عن أي أضرار أو إصابات.

وذكرت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا) على "تيليجرام"، أن حركة الطيران توقفت في مطارات أستراخان ونيجني نوفجورود وقازان لعدد من الساعات خلال الليل لضمان سلامة الطيران.

وأفادت قنوات إخبارية روسية غير رسمية على "تيليجرام"، بأن الهجوم الأوكراني على ريازان وليبيتسك استهدف مصافي نفط محلية.

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