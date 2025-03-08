زيلينسكي: الضربات الجديدة تؤكد أن أهداف روسيا لم تتغير في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات الجديدة التي شنّتها روسيا ليل الجمعة وصباح السبت، وأسفرت عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، تُظهِر أن أهداف موسكو "لم تتغيّر" في أوكرانيا.

أهداف روسيا

وقال زيلينسكي"، عبر تليجرام، إن "ضربات كهذه تُظهِر أن أهداف روسيا لم تتغير"، مضيفًا: "لذلك من المهم مواصلة القيام بكل ما يمكن لحماية الحياة، تعزيز دفاعنا الجوي وتشديد العقوبات على روسيا".

وقالت السلطات الأوكرانية، أمس الجمعة، إن روسيا شنَّت سلسلة هجمات بواسطة الصواريخ والمُسيّرات على أوكرانيا، مستهدفة منشآت طاقة، وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنه تم إطلاق صواريخ موجهة من طراز "كاليبر" من سفن في البحر الأسود.

وأمس، كرر زيلينسكي دعوته إلى هدنة في أوكرانيا، بعد ليلة من القصف الروسي المكثف لمنشآت طاقة عبر البلاد، وكتب على "إكس": "الخطوات الأولى لإرساء سلام حقيقي يجب أن تكون إجبار المصدر الوحيد لهذه الحرب، أي روسيا، على إنهاء هذه الهجمات"، داعيًا إلى "وقف" استخدام "الصواريخ والمُسيّرات بعيدة المدى".

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